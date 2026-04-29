adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktienempfehlung
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29.04.2026 11:52:47
adidas-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal bei währungsbereinigt deutlichem Umsatzwachstum klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von adidas legte um 11:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,9 Prozent auf 147,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 12,02 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 491 005 adidas-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 12,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte adidas am 29.04.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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