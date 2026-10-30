adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

Die Privatbank Berenberg hat Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe das Management einen optimistischen Ton angeschlagen, Potenzial für das diesjährige Umsatzwachstumsziel signalisiert und den Branchenpessimismus als überzogen dargestellt, schrieb Nick Anderson am Freitag. Der Markt habe die Hinweise auf eine Trendwende bei den Lagerbeständen im zweiten Halbjahr 2027 begrüßt, und die Aktie erscheine günstig. Vor klaren Belegen für eine tatsächliche Trendwende dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:03 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 169,55 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 246 713 adidas-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 2,2 Prozent nach oben. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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