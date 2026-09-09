adidas-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie notierte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 146,75 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 36,29 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 75 932 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 11,6 Prozent zurück. Am 29.10.2026 dürfte adidas die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT





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