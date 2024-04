adidas-Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an adidas-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen von 227 auf 231 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:51 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,5 Prozent auf 217,70 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 6,11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 516 760 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 18,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.04.2024 erwartet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 06:01 / GMT



