adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktienbewertung
|
30.04.2026 13:07:47
adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher seien stark ins Jahr gestartet, schrieb Adam Cochrane in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Es sei noch einiges zu erwarten.
Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 12:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 147,10 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,96 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 248 804 adidas-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 13,0 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
30.04.26
|adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)