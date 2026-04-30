adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der adidas-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher seien stark ins Jahr gestartet, schrieb Adam Cochrane in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Es sei noch einiges zu erwarten.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 12:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 147,10 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,96 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 248 804 adidas-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 13,0 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.