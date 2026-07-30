adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:51 Uhr 18,8 Prozent auf 148,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 2 858 097 Aktien. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 10,8 Prozent nach. Voraussichtlich am 30.07.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET





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