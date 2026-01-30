adidas-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

DZ BANK hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm lieferten Rückenwind für den Sportartikelhersteller, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da derzeit nichts auf eine abflauende Markendynamik hindeute, sollten die Markterwartungen für 2026 gut erreichbar sein.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 149,50 EUR zu. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 725 757 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 11,6 Prozent.

