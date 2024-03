adidas-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft adidas-Aktie mit Neutral ein

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Nach den bereits veröffentlichten Eckdaten dürfte sich an der Konsensschätzung für das operative Ergebnis 2024 des Sportmodeherstellers nichts ändern, lautete das Fazit des Analysten Richard Edwards in einer ersten Einschätzung am Mittwoch.

Die adidas-Aktie konnte um 11:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 193,54 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,34 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 417 908 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gewann auf Jahressicht 2024 5,1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird adidas voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren.

