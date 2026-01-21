adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 11:03 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 152,50 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 87 126 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 9,8 Prozent. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

