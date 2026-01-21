adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Blick
|
21.01.2026 11:19:50
adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv.
Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Um 11:03 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 152,50 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 87 126 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 9,8 Prozent. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
11:19
|adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,55
|0,39%