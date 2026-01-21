adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Bewertung im Blick 21.01.2026 11:19:50

adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 11:03 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 152,50 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 87 126 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 9,8 Prozent. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

09:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:45 adidas Outperform Bernstein Research
16.01.26 adidas Buy UBS AG
15.01.26 adidas Buy UBS AG
06.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
