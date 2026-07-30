adidas ADRs Aktie

adidas ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 07:46:40

Adidas beruft Kretschmer als Nachfolgerin für CFO Ohlmeyer

DOW JONES--Adidas besetzt das Finanzressort neu. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Birgit Kretschmer zum 1. September in den Vorstand berufen. Sie wird dort zum Jahresende das Finanzressort von Harm Ohlmeyer übernehmen, der seinen Vertrag über die aktuelle Laufzeit hinaus nicht verlängern will. Ohlmeyer ist seit 2017 Finanzvorstand.

Für Kretschmer ist es eine Rückkehr zu Adidas, wo sie bereits 25 Jahre gearbeitet hat. In den vergangenen sechs Jahren war die CFO von C&A.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas ADRs

mehr Nachrichten