adidas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

adidas hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,44 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,63 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at