Adidas-CEO: Situation in China seit Prognose fundamental verändert

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Für Adidas-CEO Kasper Rorsted hat sich mit den weiträumigen Covid-19-Lockdowns in China ab Ende März die Situation dort fundamental geändert, seit der Konzern seine Jahresprognose Anfang März veröffentlicht hat. Seit 27. März sei Shanghai in einem kompletten Lockdown, Peking seit Ende April, insgesamt seien derzeit in China 45 Städte im Lockdown, 27 von 31 Provinzen "aktive Covid-Provinzen" und 300 Millionen Menschen unterlägen einer Ausgangssperre. Das wirke sich auf das Konsumentenverhalten aus, die Menschen trauen sich nicht mehr aus ihren Wohnungen. Im Vergleich zum lockdown-freien März sei das eine komplett andere Situation, die sich entsprechend auf die Kundenfrequenz auswirke, sagte Rorsted in der Medien-Telefonkonferenz.

"Die Welt hat sich in China verändert", sagte Rorsted. "Die Welt ist heute eine andere." Das betreffe nicht nur Adidas, sondern viele andere Unternehmen. Entsprechend habe Adidas seine Prognose gesenkt und erwarte nun für das Gesamtjahr währungsbereinigt CFO Harm Ohlmeyer zufolge einen "niedrigen zweistelligen Umsatzrückgang" in China. Die Prognose gehe davon aus, dass es ab dem dritten Quartal in Chinas Metropolen keine Covid-19-Lockdowns mehr gibt, weil das Land die Situation besser unter Kontrolle hat. Die Prognose nehme noch für das dritte Quartal Umsatzrückgänge an, aber wieder Umsatzwachstum ab dem vierten Quartal.

Der Konzern habe auf die Situation mit Maßnahmen offline und online reagiert. Zum Beispiel gebe es Sonderaktionen zur Ankurbelung des Umsatzes, Livestreamings und Online-Marketing wurden ausgebaut. Für Mitarbeiter biete der Konzern biete Online-Fitnessklassen und Lebensmittelpakete an.

May 06, 2022 06:28 ET (10:28 GMT)