adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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20.10.2026 19:13:38
Adidas erhöht Gewinnprognose nach Rekordquartal
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern adidas hat ein besser als erwartetes drittes Quartal erzielt und erwartet nun 2026 mehr operativen Gewinn als zunächst angenommen. Dabei profitiert das Unternehmen auch von Zollrückerstattungen aus den USA. Adidas erwartet für das laufende Jahr nun ein Betriebsergebnis von 2,5 Milliarden Euro, teilten die Herzogenauracher am Dienstag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte das Management rund 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate um 2,6 Prozent zu.
Das Unternehmen sei dabei auf dem Weg, ein Betriebsergebnis von 2,6 Milliarden Euro zu erreichen, hieß es. 100 Millionen Euro will der Nike-Konkurrent aber im vierten Quartal zusätzlich investieren. An einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent wird festgehalten.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um neun Prozent auf einen Rekordwert von 7,25 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Plus bei sieben Prozent. Die bei Analysten viel beachtete Bruttomarge verbesserte sich den Angaben zufolge um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent, wie es hieß.
Das Betriebsergebnis stieg um 37 Prozent auf rund eine Milliarde Euro - ebenfalls ein neuer Höchstwert in einem Quartal.
Dabei machte sich auch die Rückerstattungen aus den USA im Volumen von rund 200 Millionen Euro positiv bemerkbar, so Adidas. Das Unternehmen habe damit den Großteil seiner Zollforderungen erhalten. Daneben wurde die Entwicklung der Bruttomarge von einem "gesunden Vollpreisgeschäft" getrieben, während negative Währungseffekte belasteten.
Konzernchef Björn Gulden hob dabei eine gute Nachfrage nach Bekleidung hervor, welches das Lifestyle-Geschäft antreibe. "Ja, das Lifestyle-Geschäft mit Schuhen ist derzeit schwierig, vor allem aufgrund zu hoher Bestände und zu vieler Rabatte im Gesamtmarkt. Aber wir wissen, dass sich das bald wieder normalisieren wird", sagte er. "In diesem Umfeld versuchen wir nicht, kurzfristig das Maximum herauszuholen. Wir bleiben diszipliniert, stärken weiter unser Fundament für nachhaltiges und profitables Wachstum und konzentrieren uns weiterhin auf unsere mittelfristigen Ziele."
Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 29. Oktober vorlegen./nas/he
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