adidas erwartet für 2021 Rückkehr zu starkem Wachstum - im vierten Quartal besser abgeschnitten

Der Umsatz soll 2021 währungsbereinigt im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Unter dem Strich kalkuliert das Management um Konzernchef Kasper Rorsted im fortgeführten Geschäft mit 1,25 bis 1,45 Milliarden Euro. In der Prognose nicht mehr enthalten ist die US-Tochter Reebok, die verkauft werden soll und ab dem ersten Quartal als nicht fortgeführtes Geschäft klassifiziert wird. Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung dürften sich mit rund 200 Millionen Euro auf das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft auswirken.

2020 waren Umsatz und Gewinn im Zusammenhang mit der Corona-Krise heftig eingebrochen. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro, der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sogar um fast 78 Prozent auf 429 Millionen Euro. Im Laufe des Tages will adidas seine neue Strategie bis 2025 vorstellen.

adidas schneidet im vierten Quartal besser ab als erwartet

Der Sportartikelhersteller adidas hat das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 versöhnlich abgeschlossen. So konnte sich das Geschäft im vierten Quartal weiter erholen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Die Entwicklung blieb jedoch gegenüber dem Vorjahr zurück. Die wieder Fahrt aufnehmende Corona-Pandemie in Europa und den USA ab November verhinderte eine bessere Entwicklung. So sanken die Erlöse um fünf Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Währungsbereinigt schaffte adidas jedoch ein kleines Plus von einem Prozent. Das Betriebsergebnis fiel um knapp acht Prozent auf 225 Millionen Euro.

Damit lagen die Zahlen über den Erwartungen. adidas hatte zuvor einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Prozentbereich sowie ein Betriebsergebnis zwischen 100 und 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sank der Gewinn im fortgeführten Geschäft um 23,6 Prozent auf 138 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2020 brachen Umsatz und Gewinn deutlich ein. Dies ging vor allem auf den Einbruch im Frühjahr zurück, in dem ein Großteil der Geschäfte, in denen adidas seine Produkte verkauft, geschlossen war. Wie bereits bekannt, will adidas dennoch eine Dividende von drei Euro je Aktie zahlen. Im Vorjahr hatte es wegen der Pandemie keine Ausschüttung gegeben.

/nas/stk

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)