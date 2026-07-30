adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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30.07.2026 08:02:35
Adidas erwartet nach Fußball-WM zweistelliges Umsatzwachstum
Die weltweite Nummer zwei auf dem Sportartikelmarkt erwartet für das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn ProzentWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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