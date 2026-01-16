adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
16.01.2026 06:00:12
Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
First big initiative backs projects that tackle hate and discriminationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu adidas
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
16.01.26
|Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades (Financial Times)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,45
|-1,20%
|adidas ADRs
|79,50
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.