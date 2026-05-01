adidas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

adidas lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 205,09 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 121,18 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 935,91 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 6 835,42 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at