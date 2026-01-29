adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
29.01.2026 20:53:00
Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt
Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller hat die eigenen Erwartungen im abgelaufenen Jahr übertroffen und vermeldet einen neuen Umsatz-Bestwert. Nun will Adidas die eigenen Aktien ab Anfang Februar zurückkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
