WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.07.2026 00:43:50
Adidas Hopes Its World Cup Moment Can Drive U.S. Sales
Nearly everything on the field on Sunday will bear the German company’s logo. Bjørn Gulden, the chief executive, says he ‘couldn’t have scripted it better.’Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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