Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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28.06.2026 06:00:09
Adidas in fight to retain design rights for World Cup ball
German designer Marius Dittmar argues the Trionda is fundamentally similar to his four-panel football creationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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