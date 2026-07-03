adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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03.07.2026 06:00:23
Adidas is outplaying Nike in the global sportswear competition
The momentum is finally with the German group under the leadership of Bjørn GuldenWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Adidas is outplaying Nike in the global sportswear competition (Financial Times)
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02.07.26