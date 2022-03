Adidas-Kurs sendet wieder positivere Signale

Die Adidas -Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen nicht von ihrer besten Seite - das war am Dienstag aber vorbei. Nach Nike und Puma schließt nun auch der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach seine Läden in Russland. Zudem belastet das Chinageschäft. Die Hintergründe, was die Aktie macht.