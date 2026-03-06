06.03.2026 06:31:28

adidas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

adidas hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,86 Prozent auf 6,08 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,437 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 6,19 Milliarden EUR prognostiziert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,51 EUR gegenüber 4,28 EUR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 24,81 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,68 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 7,58 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 24,90 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at

