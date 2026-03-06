adidas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

adidas hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,97 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -10,660 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10 163,07 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6 358,76 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 479,76 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 192,67 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34 873,68 Milliarden ARS gegenüber 23 457,46 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at