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01.05.2026 06:31:29
adidas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
adidas lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 EUR, nach 2,40 EUR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,59 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,15 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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