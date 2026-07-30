adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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30.07.2026 09:13:38
Adidas raises 2026 sales outlook as World Cup, retro styles boost demand
It raised its sales forecast for the year after Q2 revenue beat expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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