Adidas schließt wegen Coronavirus viele Läden in China

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas sieht derzeit durch das Coronavirus "negative Auswirkungen" auf das Geschäft in China. Aktuell sei es allerdings noch zu früh, "das Ausmaß dieser Auswirkungen zu beurteilen", teilte eine Konzern-Sprecherin am Mittwoch mit. Adidas habe eine "beträchtliche Anzahl" eigener Geschäfte in China geschlossen, im Rahmen der dort lokal geltenden behördlichen Richtlinien. Darüber hinaus beobachte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller ähnliche Entwicklungen innerhalb des eigenen Franchise-Geschäfts.

Adidas betreibt in China knapp 500 eigene Stores und insgesamt, inklusive Franchise-Geschäft und eigener Stores, rund 12.000 Stores.

Im Geschäftsjahr 2018 hat Adidas in China Umsatz in Höhe von 4,546 Milliarden Euro erwirtschaftet, also gut 20 Prozent des Gesamtumsatzes von 21,915 Milliarden Euro.

Am Dienstagabend hatte Wettbewerber Nike mitgeteilt, die Coronavirus-Epidemie beeinträchtige sein Geschäft in China erheblich. Nike habe etwa die Hälfte der Läden in China vorübergehend geschlossen. Die noch offenen Filialen hätten ihre Öffnungszeiten reduziert und vermeldeten insgesamt einen deutlich schwächeren Kundenverkehr.

February 05, 2020 05:38 ET (10:38 GMT)