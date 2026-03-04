adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
04.03.2026 13:49:00
Adidas shares slump on weak profit guidance as tariffs and exchange rates bite
The German sporting goods retailer announced a €400 million hit from tariffs and exchange rate changes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:09
|EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf (EQS Group)
|
12:09
|EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy (EQS Group)
|
09:33
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|08:44
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,30
|4,17%
|adidas ADRs
|73,00
|3,55%