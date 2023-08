Adidas und Bata sprechen über Zusammenarbeit in Indien - Fernsehsender

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas führt einem Medienbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche mit dem Schuhhersteller und -händler Bata über eine strategische Kooperation in Indien.

Wie der Fernsehsender CNBC-TV18 online mit Verweis auf mehrere Informanten berichtet, betreffen die Gespräche zwischen Adidas Indien und Bata Indien ausschließlich den indischen Markt. Der Abschluss einer Vereinbarung stehe bevor, eine offizielle Bekanntgabe des Verhandlungsergebnisses werde "in naher Zukunft" erwartet.

Eine Adidas-Unternehmenssprecherin teilte mit: "Wir kommentieren die Medienberichte nicht."

Dem Bericht zufolge könnte es Hauptziel der strategischen Zusammenarbeit sein, Batas großes Einzelhandelsnetzwerk in Indien zu nutzen, um Adidas' Präsenz in Indien zu stärken. Das Bata-Filialnetz umfasst 2.100 Geschäfte in 700 Städten.

August 17, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)