adidas und Foot Locker vereinbaren Kooperation - Foot Locker-Aktie gibt nach

Wie adidas mitteilte, zielt die Partnerschaft mit dem US-Sportfachhändler auf Einzelhandelsumsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar bis 2025 ab. Im Rahmen der Partnerschaft soll Foot Locker führender Anbieter von adidas-Produktion bei Basketball werden, in den Kategorien Lifestyle und Performance.

Außerdem soll die Kooperation die Einführung von "Energy- und Hype-Produkten beschleunigen und wichtige Produkt-Franchises in den Bereichen Damen, Kinder und Apparel enthalten". Foot Locker soll laut Mitteilung auch eine wichtige Rolle bei der Einführung der neuen adidas-Produktsparte Sportswear spielen. Diese soll sich an Lifestyle-Kunden richten. Die Partnerschaft soll alle Plattformen des Foot-Locker-Markenportfolios in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik umfassen.

Zudem wollen adidas und Foot Locker unter anderem bei Produktentwicklungen, Vertrieb und Marketing kooperieren. Beide Unternehmen wollen ihren digitalen Fokus verstärken und die Einführung des adidas-Partnerprogramms bei Foot Locker beschleunigen.

Die Foot Locker-Aktie gibt an der NYSE zeitweise um 0,54 Prozent auf 29,48 US-Dollar nach.

FRANKFURT (Dow Jones)