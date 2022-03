Adidas verdient 2021 trotz schwachem 4Q mehr - Dividende steigt

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat im vergangenen Jahr trotz eines deutlich schwächeren Schlussquartals signifikant mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Die Dividende für 2021 will der Herzogenauracher Sportartikelhersteller um 30 Cent auf 3,30 Euro je Aktie steigern. Analysten hatten laut S&P Global Intelligence Konsens mit 3,20 Euro je Aktie gerechnet.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen - inklusive einer möglichen Belastung von bis zu 250 Millionen Euro aus dem Geschäft in Russland/GUS im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Der Nachsteuergewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen soll in der Spanne 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro landen.

Im vergangenen Jahr steigerte Adidas den Umsatz währungsbereinigt um 16 Prozent auf 21,234 (Vorjahr: 18,435) Milliarden Euro.

Den operativen Gewinn hat der Konzern mehr als verdoppelt auf 1,986 Milliarden Euro von 746 Millionen.

Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 1,49 Milliarden (461 Millionen) Euro. Je Aktie waren es 7,47 Euro nach 2,31 Euro.

Auf das Schlussquartal entfiel ein Umsatz von 5,137 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Minus von 3 Prozent. Der operative Gewinn sank um 71 Prozent auf 66 Millionen Euro. Nach Steuern betrug der Gewinn 123 (143) Millionen Euro bzw. 0,58 (0,70) Euro je Aktie unverwässert.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 01:55 ET (06:55 GMT)