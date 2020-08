Adidas verlängert mit Chef Rorsted

HEROGENAURACH (dpa-AFX) - Kasper Rorsted wird für weitere fünf Jahre an der Spitze des Sportartikelherstellers adidas stehen. Der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag sei bis zum 31. Juli 2026 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. Rorsted ist seit August 2016 Mitglied des Vorstands und seit Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie seien "Kontinuität und Führungsstärke" gefragt, erklärte der scheidende Aufsichtsratschef Igor Landau. Dabei habe man auch den 2021 beginnenden neuen strategischen Zyklus im Blick. Rorsted und seinem Team sei es zudem gelungen "Adidas und seine Mitarbeiter gesund und sicher durch diese beispiellose Krise zu führen"./nas/stk