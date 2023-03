Adidas zieht Widerspruch gegen Markenanmeldung Black Lives Matter zurück

Von Ulrike Dauer und Joshua Kirby

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas zieht nach Unternehmensangaben in den USA den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurück. Wie ein Unternehmenssprecher am Dow Jones Newswires am Mittwoch mitteilte, soll der Widerspruch "so bald wie möglich" zurückgezogen werden. Zuvor hatte eine Unternehmenssprecherin bereits gesagt, der Konzern sei "bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurückzuziehen".

Adidas hatte Anfang der Woche seinen Widerspruch beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eingereicht, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag zuerst berichtete. In dem am Montag eingereichten Antrag hatte Adidas seine jahrzehntelange Verwendung eines dreistreifigen Logos auf seinen Schuhen, seiner Bekleidung und seinen Sportartikeln in den USA betont und argumentiert, dass das BLM-Logo "verwirrend ähnlich" sei.

Das Logo der BLM Foundation, das den Schriftzug BLACK LIVES MATTER sowie darunter drei waagerechte, gleichlange gelbe Linien auf transparentem Grund trägt, würde zu Verwechslungen mit seinem eigenen Drei-Streifen-Logo führe, das der Konzern bereits seit 1952 verwende. Die Eintragung des Logos der BLM-Stiftung als Handelsmarke würde die Unterscheidungskraft der eigenen Drei-Streifen-Marke verwässern, hatte Adidas argumentiert. "Die Eintragung wäre eine Quelle von Schaden und Verletzung", hieß es.

Die BLM Foundation hatte im Jahr 2020 einen Antrag auf Eintragung ihres Logos eingereicht. Die BLM Foundation reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Nach Medienberichten hat Adidas seit 2008 über 90 Klagen eingereicht und mehr als 200 Vergleichsvereinbarungen im Zusammenhang mit dem Logo getroffen.

March 29, 2023 04:35 ET (08:35 GMT)