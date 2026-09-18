Adient Aktie
WKN DE: A2AT0H / ISIN: IE00BD845X29
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18.09.2026 13:13:08
Adient Board Member Peter Carlin To Rejoin Company As CFO, Succeeding Mark Oswald
(RTTNews) - Friday, Adient plc (ADNT) announced that Peter Carlin will step down from Adient's board of directors, effective October 1, 2026.
Following this, Carlin will rejoin the company initially as vice president, finance. Later, he will be appointed executive vice president and chief financial officer of the company, effective November 16, 2026.
This comes as Mark Oswald has decided to step down from the CFO position on the same date.
"I look forward to welcoming Peter to our management team as we build on the company's positive momentum and continue to drive the business forward," said Jerome Dorlack, Adient's president and chief executive officer.
In pre-market hours, ADNT was trading at $18.47 on the NYSE.
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