Adient öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Adient lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 3,64 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

