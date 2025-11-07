Adient: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adient hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,69 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,390 USD. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Adient im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,54 Milliarden USD im Vergleich zu 14,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at