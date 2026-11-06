Adient stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adient hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adient ein Ergebnis je Aktie von 0,220 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adient in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,73 Milliarden USD im Vergleich zu 3,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15,17 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at