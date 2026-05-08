Adient: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Adient ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adient die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,87 Milliarden USD gegenüber 3,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at