Verbund Aktie
WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073
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24.09.2026 13:11:53
Adieu 9,5 Cent: Verbund hebt seinen Österreich-Tarif an
Steigende Börsenpreise schlagen auf Haushaltskunden durch, Verbund argumentiert mit veränderten Marktumfeld. Bestandskunden profitieren weiter vom alten PreisWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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