Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.07.2026 18:28:00
Adieu Palantir: Berlin und Paris planen eigenes digitales Rückgrat
Mit neuen KI-Sicherheitsinstituten und gemeinsamer Rüstungs-IT wollen Deutschland und Frankreich die Abhängigkeit von US-Technologie deutlich reduzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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