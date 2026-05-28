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28.05.2026 06:31:29
Adinath Textiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Adinath Textiles hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adinath Textiles ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 INR. Im Vorjahr hatte Adinath Textiles 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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