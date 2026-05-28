Adinath Textiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adinath Textiles hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adinath Textiles ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 INR. Im Vorjahr hatte Adinath Textiles 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at