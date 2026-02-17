Adinath Textiles hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Adinath Textiles hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at