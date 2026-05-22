Aditxt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aditxt hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -790,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aditxt ein EPS von -198192,960 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at