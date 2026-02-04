Aditya Birla Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aditya Birla Capital hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Aditya Birla Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 120,02 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at