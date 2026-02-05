Aditya Birla Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aditya Birla Capital lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Aditya Birla Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 20,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aditya Birla Capital 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at