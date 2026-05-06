Aditya Birla Capital legte Quartalsergebnis vor

Aditya Birla Capital hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,32 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134,76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 122,39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,80 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 456,17 Milliarden INR – ein Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aditya Birla Capital 410,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at