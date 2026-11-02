Aditya Birla Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Capital hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aditya Birla Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,47 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at