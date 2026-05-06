Aditya Birla Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Capital hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden USD ausgewiesen.

Aditya Birla Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aditya Birla Capital mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at