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02.11.2026 06:31:29
Aditya Birla Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aditya Birla Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 4,71 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aditya Birla Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 3,27 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 140,49 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,09 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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