Aditya Birla Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aditya Birla Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 4,46 INR gegenüber 3,20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aditya Birla Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 95,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at